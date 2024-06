Cintia Dicker surge surfando ao lado de Pedro Scooby em Saquarema - Reprodução / Instagram

Publicado 24/06/2024 17:37 | Atualizado 24/06/2024 17:38

Rio - Cintia Dicker, de 37 anos, mostrou que tem habilidades na profissão do marido, o surfista Pedro Scooby, de 35, nesta segunda-feira (24). A modelo pegou umas ondas ao lado do atleta na praia de Itaúna, em Saquarema, no Rio.

O casal está na região dos lagos para a World Surf League (WSL), que é uma competição mundial de surfe. Mais cedo, o ex-BBB postou uma foto na qual aparecia tomando uma cervejinha com a mulher.