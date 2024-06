Pedro Scooby sai em defesa de Cintia Dicker após críticas estéticas - Reprodução / Instagram

Publicado 18/06/2024 15:57 | Atualizado 18/06/2024 15:58

Rio - Pedro Scooby defendeu, nesta segunda-feira (18), nas redes sociais, a mulher Cintia Dicker após a modelo ser alvo de críticas sobre sua aparência física. Nas redes sociais, internautas questionam sobre a boca e o corpo dela.

No último domingo (16), Cintia abriu uma caixinha de perguntas, e internauta deixou um comentário maldoso. "Para colocar isso na boca, salsicha". Ela rebateu dizendo que nunca fez procedimento estético nos lábios."Esse comentário muito querido e amável. Toda vez que eu faço vídeo recebo esse tipo de comentário: para de colocar boca. Desculpa, mas a minha boca é assim. Eu nunca coloquei nada na minha boca, eu falarei se eu colocar", disse ela.A modelo ainda desabafou e abordou críticas sobre seu peso "Dizem: 'Nossa, ela tá anoréxica, ela não está bem, ela precisa de ajuda, o que aconteceu com ela?' Eu tenho essa genética. Esse corpo que eu estou agora é normal, é o corpo que eu tenho, comendo muito, acabei de comer um hamburguer, me alimento super bem. Eu priorizo ingerir coisas saudáveis".Após toda polêmica, Scooby defendeu Cintia e criticou os autores das mensagens "A internet virou uma arma na mão de pessoas frustradas, recalcadas, invejosas e o que resta na vida das pessoas é ficar julgando pessoas na internet".