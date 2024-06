Naldo Benny contou que o celular da mulher foi furtado durante festa - Reprodução/Instagram

Publicado 18/06/2024 21:34

Rio - O artista Naldo Benny fez mais uma revelação nesta terça-feira (18). Em stories do Instagram, ele publicou uma foto abraçado à norte-americana Miley Cyrus, com quem ele deu "altos roles" e, inclusive, foi responsável por traze-la para show no Brasil em 2022.

"Eu aqui lembrando de quando eu trouxe a Miley Cyrus pro Brasil. Altos roles top a gente deu! Miss you (saudades, em inglês)", escreveu o funkeiro na legenda do Instagram. A cantora, que ganhou fama ao interpretar Hannah Montana em série infanto-juvenil da Disney, foi marcada na publicação.

"Todas as músicas da Hannah Montana são obras de Naldo Benny", brincou uma pessoa nos comentários da publicação. "Só acredito porque estou vendo (risos)", escreveu outra. "Nosso ministro da cultura", acrescentou mais uma. Outro seguidor pediu que o carioca trouxesse Hannah Montana para solo brasileiro, fazendo graça com o fato de a personagem é um disfarce da atriz no seriado.

A primeira vez de Miley no país foi em 2011, com a "Gipsy Heart Tour", primeiro álbum feito após ela se desvincular da empresa do Mickey Mouse. A última vez foi no festival Lollapalooza há dois anos, como atração principal.