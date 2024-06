Gracyanne Barbosa e Belo - Reprodução

Publicado 18/06/2024 18:35 | Atualizado 18/06/2024 18:38

Rio - Gracyanne Barbosa e Belo voltaram a morar juntos? O tema virou assunto, nesta terça-feira (18), e deixou muitos fãs empolgados, após o jornalista Leo Dias afirmar que o ex-casal não reatou oficialmente, mas tem encontros íntimos na casa em que moravam juntos no Rio de Janeiro.

Uma fonte próxima ao ex-casal confirmou ao DIA que a musa fitness costuma ficar na casa quando está no Rio, local em que a mãe de Belo e uma das filhas moram, e ela mantém uma relação bem amigável, o que pode indicar uma reaproximação dos dois. A própria Gracyanne explicou nos Stories do Instagram que se dá muito bem com a sogra.

"Esse vínculo jamais se perderá! Pelo menos da minha parte (risos). Seremos sempre uma família e o que eu puder fazer por elas, ambas sabem que podem contar, ela têm o meu amor e apoio. Não só elas, mas toda a família", disse ela, que está morando em São Paulo atualmente.

Gracyanne e Belo estão separados desde o ano passado quando enfrentaram uma crise no casamento. Durante esse período, ela chegou a viver um affair com o personal trainer Gilson Oliveira.

A influenciadora confirmou que o casamento havia chegado ao fim em abril deste ano. Os dois oficializaram a união em 2012, na Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, com cerimônia celebrada por Padre Marcelo Rossi.