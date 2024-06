Gracyanne Barbosa recebe elogio por assumir erros e declara: Fui e sou verdade - Reprodução

Gracyanne Barbosa recebe elogio por assumir erros e declara: Fui e sou verdadeReprodução

Publicado 17/06/2024 22:48

Rio - Gracyanne Barbosa utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (17), para tirar algumas dúvidas dos seguidores. Em seu Instagram, a musa fitness, que anunciou o fim do casamento com Belo em abril deste ano , foi elogiada por "assumir erros" e destacou que, apesar de ter sido aconselhada a não falar muito sobre o término, preferiu se pronunciar e ser verdadeira.

fotogaleria

"Eu fui e sou verdade. Quero deixar bem claro que não estou romantizando, apoiando ou incentivando ninguém a fazer nada (tem que explicar porque já vira matéria distorcida). Várias pessoas disseram que eu não precisava falar tudo, que poderia ter omitido, negado, mas para que? Durante anos eu passei por muita coisa calada, levei culpa do que não fiz, fui 'apedrejada' por causa dos outros. Sempre calada para poupar certas coisas, para não gerar mais confusão, hoje mais que nunca sei o peso disso. Ser verdade, ser amor, ser paz, é só isso que quero daqui para frente", ressaltou.

Em seguida, Gracyanne revelou se os homens ainda mandam cantadas para ela. "Continuam (risos). Assim como tem mulheres incríveis que me motivam, que me desejam coisas boas, torcem por mim, existem homens também e acho isso demais! Saber respeitar e torcer por alguém. Tenho recebido muitas mensagens de mulheres que estão em um relacionamento 'sozinhas', sem parceiro, sem diálogo, sem toque. Olhem mais para os parceiros (as) de vocês, também para seus amigos, a pessoa do seu lado está passando por tanta coisa e não fala, as vezes só precisam ser ouvidas, acolhidas... tenho aprendido muito com isso", afirmou.