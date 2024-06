Aline Wirley - Reprodução / Instagram

Aline Wirley Reprodução / Instagram

Publicado 17/06/2024 17:43

Rio - Aline Wirley, de 42 anos, passou por uma cirurgia para retirada de miomas, que são tumores uterinos benignos, nesta segunda-feira (17). Através do Stories no Instagram, a cantora explicou o motivo do procedimento e tranquilizou seu fãs, garantindo que a cirurgia é simples.