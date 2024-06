Bia Miranda mostra rostinho do filho pela primeira vez - Reprodução / Instagram

Publicado 17/06/2024 16:34 | Atualizado 17/06/2024 16:37

Rio - Bia Miranda, de 20 anos, mostrou nesta segunda-feira (17) o rostinho do seu primeiro filho, Kaleb, fruto do seu relacionamento com o DJ Buarque. Através do Instagram, a influenciadora abriu um álbum de fotos e compartilhou diversos cliques do bebê.

"Pra quem queria ver o rostinho do Kaleb: pari meu marido (risos)", escreveu na legenda da publicação.



