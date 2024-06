Claudia Raia compartilha fotos do filho caçula, Luca, e encanta a web - Reprodução / Instagram

Publicado 17/06/2024 14:26

Rio - A atriz Claudia Raia, de 57 anos, encantou internautas, na noite deste domingo (16), ao compartilhar fotos do filho caçula, Luca, de 1 ano e 4 meses, em meio à natureza. A criança é fruto do seu relacionamento com o dançarino Jarbas Homem de Mello, de 54, com quem é casada desde 2018.

"Meu Bilico rural tá descobrindo o mundo no quintal de casa", escreveu a artista na legenda das fotos onde o pequeno está de camiseta preta, short azul, boné e chinelinho. Nos registros, ele aparece segurando gravetos, se escondendo atrás de árvores e brincando com um cachorro.

Nos comentários da publicação, famosos e internautas se encantaram. "Não 'daaaaaa'", se "derreteu" o irmão mais velho, Enzo Celulari. "Lindeza", expressou a atriz Beth Goulart. "Isso é muito bom... conhecer a natureza", opinou uma seguidora. "Coisa mais linda", disse outra pessoa.

A artista também é mãe de Enzo Celulari, de 27 anos, e Sophia Raia, de 21, que nasceram durante o casamento com seu ex-marido, o também ator Edson Celulari, de 66.