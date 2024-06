Wanessa Camargo se irrita e manda retirar pessoa do show: 'Estava desrespeitando' - Reprodução / Instagram

Publicado 17/06/2024 13:21 | Atualizado 17/06/2024 13:22

Rio - A cantora Wanessa Camargo interrompeu o show, na noite deste domingo (16), para repreender uma pessoa que estava na plateia fazendo "gestos obscenos", durante apresentação realizada na 8ª parada LGBTQIAPN+ de Frutal, Minas Gerais. No vídeo, que viralizou nas redes sociais, a ex-"bbb 24" também aparece pedindo para sua equipe retirar o homem do local.



"Você não pode vir num show e fazer isso. Você está desrespeitando todo mundo que está aqui com amor, no dia do Orgulho, no dia que a gente está aqui celebrando. E você fazendo gestos obscenos, fazendo todo mundo aqui ser desrespeitado. Não saia da sua casa se você não quer estar [aqui], não perca o seu tempo. Porque aqui está todo mundo afim de estar aqui. Se você não está afim de estar aqui, vá para casa”, disse a cantora.



Logo em seguida, a filha de Zezé Di Camargo pediu à um dos seus seguranças para colocar a pessoa para fora do evento. "Retire ele do show por favor, porque ele não quer estar aqui, então retire ele por favor. Não, aqui é respeito. Eu respeito a comunidade há muitos anos. Se você não está a fim de estar aqui, vá para a sua casa. Ficar me xingando, enquanto eu estou aqui fazendo show com todo o amor pra vocês? Ah, meu amor, eu não tenho medo disso não, nenhum", disparou a artista de cima do palco.



Após o show, Wanessa utilizou as redes sociais para explicar sobre a polêmica, depois das imagens repercutirem nas redes. "Eu já tive que lidar com isso em outros shows. Desde o começo da minha carreira e acho que todo artista passa por isso. E a gente tem que ter muita sanidade pra lidar com isso, sabe? Principalmente quando começa a atrapalhar o público que está assistindo também o show. Então, aconteceu hoje uma situação desagradável com a gente. Uma pessoa que foi ao show [...] e aí começou a, enfim, fazer gestos obscenos e atrapalhando não só a mim, mas aos meus músicos, meus bailarinos, mas também às pessoas que estavam assistindo. Então, infelizmente eu tive que pedir para que ele fosse retirado do show para que a gente pudesse continuar fazendo uma festa de celebração de amor. E eu não aceito que um lugar tão importante como uma parada LGBT a gente aceite esse tipo de ódio, esse tipo de situação”, finalizou.