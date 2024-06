Aos 60 anos, Edson Fieschi revela namoro com jovem de 19 - Reprodução / Instagram

Aos 60 anos, Edson Fieschi revela namoro com jovem de 19Reprodução / Instagram

Publicado 17/06/2024 20:04

Rio - Edson Fieschi, de 60 anos, ex-galã de novelas da Globo como "Vale tudo", "Cobras e lagartos" e "Insensato Coração", revelou através das redes sociais que está namorando o modelo Alexandre Vesper, de 19. O casal com 41 anos de diferença, posaram juntinhos em um dia de praia.

"Dia de prainha! De comemorar", escreveu ele na legenda da publicação feita no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Ele também deixou um comentário em uma publicação do modelo, que aparece de sunga na praia: "Meu amor", escreveu EdsonEdson fez sucesso atuando em tramas de sucesso como "Vale Tudo", "Tieta", "Meu Bem Meu Mal" e "Tereza Batista". Ele fez parte de "Chiquititas Brasil", do SBT e "Serras Azuis", da Band. Na Record, fez "O Rico e Lázario", "Gênesis" e "Reis".Atualmente, ele é o produtor de "Prima facie", peça que tem Débora Falabella como protagonista, e está em cartaz no Rio.