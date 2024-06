Marrone realiza cirurgia de urgência nos olhos - Reprodução/Instagram

Marrone realiza cirurgia de urgência nos olhosReprodução/Instagram

Publicado 17/06/2024 20:11

Rio - Marrone, da dupla com Bruno, realizou, nesta segunda-feira (17), uma cirurgia de urgência nos olhos. A informação foi confirmada pela equipe do cantor ao DIA, que revelou que ele foi diagnosticado com estágio avançado de glaucoma.

fotogaleria

"Em uma consulta de rotina, os médicos Dr. José Beniz Neto e Dr. Francisco E. Lima identificaram a gravidade do quadro. Marrone foi internado no Hospital CBCO - Hospital de Olhos, onde foi operado e passa bem. O médico responsável pelo procedimento é o Dr. Francisco E. Lima, que pediu afastamento do cantor nos próximos 15 dias, quando passará por uma nova avaliação", diz um trecho do boletim médico.

De acordo com a equipe do artista, nenhum show vai ser cancelado e Bruno vai cumprir com a agenda da dupla.