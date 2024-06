Stenio Garcia e Mari Saad contam versão de colisão do carro em moto - Reprodução/Instagram

Publicado 17/06/2024 18:34

Rio - Stenio Garcia, 92 anos, e Mari Saad, 56, desabafaram nesta segunda-feira (17) sobre o acidente de carro no qual foram envolvidos no dia 6 de junho, na Zona Oeste do Rio, ao bater em uma moto. O programa "Balanço Geral", da Record, exibiu vídeos do casal logo após o acidente e ouviu o motociclista que afirma ter sido atropelado pela mulher do ator. Já os dois negam a versão: "Fomos atropelados pela moto", disse ela.

"Existe uma inverdade. Nós fomos atropelados por uma moto no dia 6 deste mês onde a gente teve um prejuízo absurdo porque a moto veio com tanta velocidade que furou o radiador, estragou o capô. Tive que tirar o carro porque corria risco de fogo", iniciou Mari.

"Mais uma vez estamos sendo vítimas", complementou o artista.

Stenio contou que como estava no banco carona prestou atenção em todo o acidente. Ele afirma que a mulher ligou a seta sinalizando que viraria para a esquerda. "Em vez dele parar a moto porque nós estávamos entrando à esquerda, ele aumentou a velocidade e aí teve o choque", disse o ator.

Marilene disse que levou o carro até sua casa, pois o acidente foi perto da sua rua e em seguida voltou para aguardar o socorro chegar para o motociclista. "Voltei e fiquei lá com o Stenio até o rapaz ser removido pela ambulância e, na verdade está querendo tirar dinheiro da gente, tirar proveito da situação porque é o Stenio. Mandou para a imprensa, mentiu, então vai caber um processo meu contra ele de calúnia, injúria e difamação! Já estou acionando o advogado. Não é porque ele tem menos dinheiro que a gente, que ele pode mentir", completou ela, dizendo ainda que só o radiador novo custou R$ 7 mil.

"Ele vai encontrar eu e o Stenio na Justiça porque soltar na mídia uma mentira, a gente esteve na delegacia, lá sabem de tudo. Ele mentiu, ele expôs uma mentira", concluiu.