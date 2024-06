MC Marcinho recebe honraria póstuma Câmara Municipal do Rio e família agradece - Reprodução / Instagram

Publicado 17/06/2024 15:45 | Atualizado 17/06/2024 15:52

Rio - A família do cantor MC Marcinho, que morreu em agosto de 2023 , esteve nesta segunda-feira (17) na Câmara Municipal do Rio para receber a principal honraria prestada pela Casa para para quem se destaca na sociedade, a Medalha de Mérito Pedro Ernesto, por toda a sua contribuição para a cultura.

"Somos muito gratos! Marcinho sempre cantou o amor, mas sempre falou nas suas letras do Rio de Janeiro e principalmente lutou pela justiça das comunidades cariocas. Com certeza nosso príncipe está muito feliz e honrado", escreveu a equipe do artista no Instagram, ao compartilhar uma foto dos familiares com a medalha ao lado da vereadora Veronica Costa, conhecida também como Mãe Loira. "Somos muito gratos! Marcinho sempre cantou o amor, mas sempre falou nas suas letras do Rio de Janeiro e principalmente lutou pela justiça das comunidades cariocas. Com certeza nosso príncipe está muito feliz e honrado", escreveu a equipe do artista no Instagram, ao compartilhar uma foto dos familiares com a medalha ao lado da vereadora Veronica Costa, conhecida também como Mãe Loira.

Nos comentários, um internauta perguntou revoltado: "O que adianta receber [a medalha] depois de morto???". E a vereadora explicou o motivo da entrega da honraria: "Que coisa feia ler esse tipo de comentário! Veja a data da medalha. Só não entreguei antes porque ele estava doente. Infelizmente morreu antes".



Marcio André Nepomuceno Garcia morreu aos 45 anos, no dia 26 de agosto de 2023, no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, em decorrência da falência múltipla de órgãos.



Ele era portador de cardiopatia e doença renal crônica, o cantor estava internado desde o dia 27 de junho e sofreu uma parada cardiorrespiratória em 11 de julho. O funkeiro foi diagnosticado com uma infecção generalizada e teve uma piora em seu quadro de saúde desde a última segunda-feira. O artista havia passado por uma cirurgia para implante de um coração artificial e aguardava pelo transplante do órgão real, mas foi retirado da fila por não ter condições de ser submetido ao procedimento.