Lukinhas celebra composições que viraram hits nas vozes de Ludmilla, Gloria Groove e Iza - Divulgação

Lukinhas celebra composições que viraram hits nas vozes de Ludmilla, Gloria Groove e IzaDivulgação

Publicado 17/06/2024 22:19

Rio - Além da carreira de cantor, Lukinhas tem se destacado também como compositor. Para o Dia, nesta segunda-feira (17), o artista, que está por trás de sucessos como "A Queda", de Gloria Groove, "Fé", de Iza, e "Sintomas de Prazer", de Ludmilla, celebra os hits nas vozes de grandes cantoras e reflete sobre sua carreira.

fotogaleria

Ele relembra que a música de Gloria foi uma parceria dele com Ruxell e Pablo Bispo, quem, inclusive, o ajudou no universo da composição. "Foi ele [Pablo] quem me ensinou os caminhos e me mostrou os métodos. Se eu consegui seguir essa direção foi porque aprendi com ele", explica.

Além de "A Queda", Lukinhas também compôs outras canções do álbum da artista, como "Apenas Um Neném", "Tua Indecisão" e produziu "Pisando Fofo". Ele, então, pontua: "Cada uma tem a sua história e o seu momento, é muito bom participar de um projeto desde o início e ver a repercussão que ele toma depois. As músicas do álbum 'Lady Leste' são um sucesso até hoje, mesmo depois de dois anos do lançamento".

Já sobre "Fé", de Iza, e "Sintomas de Prazer", da Ludmilla, o compositor fala sobre as diferenças no processo de criação. "São canções diferentes, contam histórias diferentes e essa é uma parte muito legal do trabalho de um compositor. Você não precisa ficar preso a um assunto, dá pra explorar muitos mundos", ressalta.

O artista revela que sua intenção sempre foi ser cantor, mas começou a se interessar pela composição na época de escola. "Tinham competições entre as escolas e eu queria participar, mas os alunos só podiam cantar músicas autorais e não podia ser cover. Comecei compondo assim e depois os meus amigos começaram a me incentivar a escrever para outros artistas. Nunca achei que fosse capaz, mas aprendi e nunca mais parei. Estou aqui indo muito bem na composição com vários artistas do cenário musical. É bom poder provar que é possível", diz.

Este ano, Lukinhas lançou o álbum "Pagode Urbano #01", que traz elementos do rap, pop e da música urbana. "Peguei tudo o que já fazia antes e joguei dentro do pagode", afirma. Nele ainda há participações de Vitão, Pablo Bispo e Gica. O projeto também ganhou um conteúdo audiovisual gravado na comunidade Asa Branca, em Curicica, onde o artista cresceu.