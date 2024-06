Claudia Alencar - Reprodução / Instagram

Claudia AlencarReprodução / Instagram

Publicado 17/06/2024 18:51

Rio - Após ficar seis meses internada e ter alta no dia 6 de junho, Claudia Alencar, de 72 anos, voltou para o hospital e precisou ser internada, na última quinta-feira (13) depois de sentir fortes dores na coluna. Na sexta-feira (14) a atriz passou por uma cirurgia de emergência.

Em conversa com onesta segunda-feira (17), a assessoria da atriz confirmou a cirurgia, que ocorreu no Hospital Samaritano, no Rio.