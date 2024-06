Mamma Bruschetta - Reprodução/Youtube

Mamma Bruschetta Reprodução/Youtube

Publicado 17/06/2024 10:25 | Atualizado 17/06/2024 10:33

Rio - Mamma Bruschetta, de 74 anos, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital São Luiz, em São Paulo, nesta segunda-feira (19), e retornou para o quarto. Ao DIA, o representante da apresentadora disse que ela está "bem melhor". A artista, no entanto, segue sem previsão de alta.

fotogaleria

Mamma deu entrada na unidade de saúde no último dia 10, após um quadro de engasgo com possível broncoaspiração. Três dias depois, ela foi encaminhada para a UTI. Em janeiro deste ano, a celebridade também foi internada na UTI do mesmo hospital da Rede D'or com um quadro de pneumonia e arritmia cardíaca, e recebeu alta no dia 20 após apresentar "boa evolução clinica".