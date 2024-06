Jacqueline Laurence - Reprodução do Instagram

Publicado 17/06/2024 14:21 | Atualizado 17/06/2024 14:55

Rio - Vários famosos usaram as redes sociais, nesta segunda-feira (17), para lamentar a morte da atriz Jacqueline Laurence, aos 91 anos. Nascida em Marselha, na França, a artista estava internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. A informação foi confirmada ao DIA pela unidade de saúde.

"O Brasil perde Jacqueline Laurence a francesa mais brasileira de nossas telas e palcos, principalmente de nossos corações. Sempre foi uma atriz inteligente, elegante, sagaz em seu humor, com total domínio de sua presença cênica. Uma diretora precisa, conhecedora do palco, da compreensão de textos clássicos e da dramaturgia universal, era uma cidadã do mundo que nos encantava com seu olhar único e cheio de arte. Descanse em paz, amada Jacqueline, siga brilhando pelo universo, receba nosso amor e gratidão. Merci pour tout", escreveu Beth Goulart.

"Querida Jacqueline Laurence, grande atriz, obrigada por sua contribuição à arte no Brasil; descanse em paz meus sentimentos aos familiares", disse Leona Cavalli. "Muito triste", disse Helena Fernandes. "Gigante. Que tristeza", afirmou Mouhamed Harfouch. "Jacqueline Laurence, querida amiga, com quem já trabalhei e pra quem falava muita bobagem apenas para vê-la rir e reclamar com seu sotaque francês-aristocrático. Tô muito triste. Viva tu, madame!", comentou Giuseppe Oristanio.

"Muito triste receber a notícia agora. A grande amiga e grande atriz Jacqueline Laurence franco-brasileira partiu hoje. Fizemos tantos trabalhos juntas na TV e no cinema. Sempre com um humor incrível, uma sabedoria ímpar. A risada mais gostosa quando dizia para mim: "Tássia... A Maria Aparecida, a Cidinha..." Sempre a brincar no carro a caminho de Petrópolis para as filmagens do filme Banana Split. Muitas gargalhadas, muitos assuntos sérios também. Os meus sentimentos aos familiares, amigos em comum e fãs. Querida Jacqueline até já e descanse em paz. Obrigada por tanto", declarou Tássia Camargo.











