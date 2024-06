Patrícia Poeta reúne famosos em live em prol do Rio Grande do Sul

Rio - Patricia Poeta, de 47 anos, reuniu um time de celebridades em uma live, intitulada "Levanta Rio Grande", realizada na Vibra São Paulo, na noite desta segunda-feira, em prol das vítimas da tragédia climática do Rio Grande do Sul. A transmissão ao vivo, exibida pelo Canal Futura, Globoplay e YouTube, contou com depoimentos emocionantes e apresentações artísticas.

Roberta Miranda, Wanessa Camargo, Catia Fonseca, Luciana Gimenez, Luiza Possi, Latino, Lexa, Jeito Moleque, Zezé di Camargo e Luciano, Latino e ex-BBBs como Beatriz Reis, Amanda Meirelles, Thelma Assis, Marcus Vinicius e Fred Nicácio foram alguns dos famosos que participaram da iniciativa solidária.

