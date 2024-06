Justin Timberlake e Britney Spears já foram namorados - Reprodução

Justin Timberlake e Britney Spears já foram namoradosReprodução

Publicado 18/06/2024 22:05

Rio - Os brasileiros fanaticos por Britney Spears se uniram para colocar a música "Criminal" no topo das mais faixas ouvidas no Brasil no iTunes nesta terça-feira (18), como uma forma de indireta e "deboche" após a prisão de Justin Timberlake, com quem a diva teve um relacionamento conturbado no passado.

A letra, que diz "estou apaixonada por um criminoso", ganhou novo significado com a noticia de que o cantor foi pego dirigindo sob influência de substâncias ilícitas e se recusou a fazer o teste do bafômetro, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Captura de tela da música "Criminal" no topo do iTunes Reprodução

O sucesso do hit foi muito comentado no X, antigo Twitter. "Criminal, da Britney, subiu no iTunes depois da prisão do Justin Timberlake (risos) o povo é muito filho da p*ta, amei", escreveu um usuário. "Amo o conceito de fã que sempre se manifesta por alguma música. Por exemplo: fazendo 'criminal' da Britney subir no iTunes depois da prisão do Justin", opinou outro.

Por outro lado, também surgiram comentários questionando a "necessidade de desejar mal a alguém" e pedindo que ele seja tratado com o mesmo rigor da lei aplicado sobre pessoas comuns, que não são famosas. A noticia da detenção de Justin Timberlake, no entanto, ainda é cercada de mistérios.