Negra Li - Reprodução / Instagram

Publicado 18/06/2024 19:50

Rio - A rapper Negra Li informou aos seguidores, através de stories do Instagram nesta terça-feira (18), que irá deixar dar um tempo das redes sociais. A decisão foi tomada por questões relacionadas à saúde mental e bem-estar, segundo a própria artista.

"É uma decisão que não foi fácil, pois sei o quanto valorizo nossa conexão e o apoio incrível que sempre recebo de vocês. No entanto, sinto que é crucial neste momento focar em cuida de mim mesma e recuperar minha energia", escreveu a pioneira do rap feminino.

Negra Li desabafa nas redes sociais Reprodução

O perfil, entretanto, não vai ficar parado: "Prometo que minha equipe vai manter vocês com atualizações por aqui, assim que me sentir pronta e renovada, voltarei para compartilhar mais momentos e novidades com todos vocês. Enquanto isso, continuem a espalhar amor e positividade como sempre fizeram".

No final da mensagem ela agradeceu aos fãs: "Vocês são uma parte essencial da minha jornada e sou imensamente grata por todo apoio que recebo". Negra Li, que lançou primeiro álbum solo em 2005, desfilou pela Escola de Samba Vai-vai, no carnaval da cidade de São Paulo, em 2024, com enredo que fez homenagem ao hip-hop