Preta Gil e O Kannalha ao lado da foto dele e comentário dela no Instagram - Montagem

Preta Gil e O Kannalha ao lado da foto dele e comentário dela no InstagramMontagem

Publicado 18/06/2024 18:13

Rio - Preta Gil deixou um comentário ousado em foto do Instagram publicada pelo pagodeiro O Kannalha, nesta terça-feira (18), e atiçou ainda mais os rumores de um relacionamento entre eles, não só pelo contexto do post, mas também pelas aparições públicas do suposto casal desde janeiro.

A frase da filha de Gilberto Gil "E foi assim que esqueci meu ex" na foto que o cantor de pagode baiano Danrlei Orrico aparece sem camisa pode ser uma referência a uma letra de uma música do próprio artista. Em "Nego Doce", ele canta: "Vem brincar com o nego doce, vou fazer de um jeito que tu vai esquecer teu ex". Em 2023, a mulher se divorciou de Rodrigo Godoy após oito anos

Visita de O Kannalha (esq.) e Preta Gil junto ao empresário Alisson (dir.) ao Cristo Redentor Reprodução / Instagram

Entre as vezes que os dois foram vistos juntos, uma delas foi em janeiro no Festival de Verão, na cidade de Salvador, Bahia, em que a atriz acompanhou um show do suposto affair. Outra vez, eles "turistaram" no Rio de Janeiro, visitando o Cristo Redentor, cartão postal da capital carioca.

Preta Gil anunciou o fim da relação de oito anos com Rodrigo Godoy em abril de 2023. Na época, Preta passava por um tratamento contra o câncer no intestino e o final foi marcado por polêmica de traição da parte de Rodrigo.