Paula Fernandes posta ensaio sensual para divulgar nova músicaReprodução/Instagram

Publicado 18/06/2024 16:24 | Atualizado 18/06/2024 16:30

Rio - Paula Fernandes postou fotos de um ensaio sensual em suas redes sociais, nesta terça-feira `(18) e dividiu as opiniões dos fãs. Em um das imagens, ela aparece sem roupa e cobre o bumbum com um chapéu de cowboy.

"Oi, Ex. “Anota aí” o que você perdeu.", escreveu ela na legenda, indicando que as fotos são para divulgar uma nova música do novo álbum Qual Amor Te Faz Feliz.

Enquanto alguns encheram ela de elogios, outros acharam apelativo."Eu gostava mais da sua versão recatada, inocente... eu não acho que por se sentir madura precise mudar tanto. Gosto mais da versão corselete e minissaia rodada", disse uma seguidora em um comentário com mais de 500 curtidas.

"Que bom que ela é dona da própria vida e não precisa que ninguém goste do que ela faz ou deixa de fazer não é mesmo?", rebateu uma fã.

" A Paula é uma mulher muito bonita, mas em toda sua carreira, acho que ela está se expondo ao máximo para voltar a se enquadrar nos padrões da mídia atual, consequente, mudando o seu estilo musical e seu comportamento", disse outra internauta.

"Uma mulher precisa entender que mulheres são livres, podem ser, sentir e pensar como realmente quiserem. Ser livre é maravilhoso, só quem é livre consegue entender isso no outro", escreveu um seguidor.

Em nova fase da carreira, Paula aposta num perfil mais sensual e refletiu sobre a nudez recentemente ao afirmar que estava "despindo de si mesma": "Esse ensaio nasceu do meu desejo de poder ter uma lembrança de uma mulher que se empoderou, conseguiu lugar de destaque em um segmento que era dominado por homens e de ter alcançado muitos dos meus sonhos e desejos", disse.