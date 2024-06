Mulher de Zé Vaqueiro rebate críticas por não ter foto grávida do filho caçula - Reprodução

Publicado 18/06/2024 16:05

Rio - Ingra Soares, mulher de Zé Vaqueiro, utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (18), para rebater as críticas por não ter tirado fotos grávida do filho caçula, Arthur. Em seu story do Instagram, a influenciadora desabafou sobre a gestação do pequeno, que nasceu com uma má-formação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13 e está internado na UTI

"Eu lembro que quando começou a sair algumas coisas na internet, muitas pessoas, muitas mulheres vieram comentar nas minhas fotos: 'ah, ela nem tem fotos gestante com a barriga de fora, não fez fotos na gravidez do Arthur' e eu parava para ver como as pessoas também tem um pensamento totalmente pequeno comparado ao que você está passando" afirmou.

Como é que a pessoa está passando por um processo tão difícil que foi o que eu passei na gestação e ficar pensando em estar fazendo book, fotos de gestação para estar postando, para estar mostrando algo bonito, bom, estético, né, e dentro não estar bem, dentro estar pedindo a Deus um dia após o outro que a minha gestação fosse tranquila, que meu bebê estivesse tranquilo porque eu também corria riscos porque a gestação com o bebezinho com síndrome também não é fácil, não só para o bebê, mas também para a mãe, principalmente eu, que tive três cesáreas", afirmou.

Em seguida, Ingra, que estava visitando Arthur na UTI, refletiu sobre o momento difícil na saúde do filho. "Então, eu paro aqui, só está eu e ele aqui [no hospital], e fico olhando todos esses aparelhos, todo o contexto, assim, da situação e fico me perguntando como é difícil, como a gente tem que ser forte e somente agradecer a Deus, mais nada", ressaltou.