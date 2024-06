Xamã joga altinha na praia da Barra da Tijuca - Fabrício Pioyani/Agnews

Xamã joga altinha na praia da Barra da TijucaFabrício Pioyani/Agnews

Publicado 18/06/2024 14:55

Rio - Xamã mantém o corpo bronzeado batendo seu ponto frequente na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Nesta terça-feira (18) não foi diferente. O cantor e ator, que interpreta Damião, em "Renascer", usou uma sunga azul, mergulhou no mar e jogou altinha na areia.

fotogaleria

Na novela da Globo, o personagem é casado com Ritinha (Mell Muzzillo) e se envolve com Eliana (Sophie Charlotte). O clima deve ficar tenso nos próximos capítulos. Na segunda-feira (24), Ritinha flagrará o marido com a amante. Mas ela não deixará barato e terá uma noite caliente com José Bento (Marcello Melo Jr) em breve.