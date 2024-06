Lázaro Ramos revela que Adriana Esteves ajudou no romance com Taís Araujo - Reprodução / Instagram

18/06/2024

Rio - Lázaro Ramos e Taís Araujo contaram detalhes da história de como tudo começou, durante o programa "Surubaum" desta terça-feira (18). Os atores revelaram que o cupido do relacionamento foi Adriana Esteves, que convenceu o ator a não desistir da artista, que na época estava noiva de outra pessoa.

Mesmo já trabalhando como atriz, Lázaro contou que não conhecia Taís. "Não conhecia o trabalho dela, porque na Bahia não tinha Manchete, não assisti a ‘Xica da Silva’. Sabia que ela existia, mas não tinha visto o trabalho".Isso mudou quando ele estava gravando a série “Sexo Frágil” e viu na televisão uma cena da atriz em “Da Cor do Pecado”. "Perguntei a Bruno Garcia: 'Quem é essa?'. Ele explicou e eu disse: 'Vou namorar com ela e vai durar", contou.Já Taís lembrou que a atriz Liliana Castro foi a primeira com quem comentou o interesse em Lázaro. "Ela falou: 'Lazinho é meu amigo, vou apresentar'. E eu disse: 'Faz isso não, falar é uma coisa... Sou muito júnior com essa questão de relacionamnto. Não sou malandrona".Um dia, Taís recebeu flores de Lázaro enquanto estava decorando texto no Projac. "Fo**u! Vou ter que retribuir, esse cara vai me chamar para jantar e eu vou ter que dizer que não, porque eu era noiva", relembrou ela, que retribuiu com um buquê de girassóis. O que ela não imaginou é que o ator presentearia uma mulher com quem ficava na época com as flores."Ela, noiva, mandou flores para mim. Saí do Projac com Zéu Britto num táxi para irmos pegar essa ficante. Ela entrou olhou para as flores e falou: 'Para mim?", relembrou Lázaro, aos risos. Dias depois, eles se encontraram em uma premiação e Taís o confrontou, dizendo que "as flores devem ter ficado lindas" citando o nome da moça em seguida.No dia seguinte, Lázaro deixou um recado na caixa postal de Taís pedindo desculpas. O ator então, recordou que Adriana Esteves o estimulou a entrar em contato com Taís novamente, quando soube do interesse amoroso. "Carminha ficou no meu ouvido: 'Liga agora'".Ao embarcar no avião voltando de Nova York, ela recebeu um telefonema de Lázaro dizendo que estava apaixonado por Taís. "Ele foi ao hotel: 'Só vim falar para você pessoalmente, o que disse ao telefone'. Não o agarrei, porque não tinha terminado meu noivado", declarou a carioca.