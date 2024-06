Gabi Melim adota novo nome artístico e anuncia projeto solo - Reprodução / Instagram

Publicado 18/06/2024 17:54

Rio - Gabi Melim utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (18) para anunciar o seu novo nome artístico: Gabriela. A cantora e ex-integrante do trio Melim também divulgou que seu primeiro projeto solo, intitulado "Saudade Sussurrou", será lançado no dia 27 de junho.



O anúncio vem após a pausa na carreira do grupo no final de dezembro de 2023, uma decisão partilhada publicamente com uma carta aberta. Agora, ela, Diogo e Rodrigo seguem caminhos individuais.

Para dividir a novidade de sua carreira solo, Gabriela compartilhou fotos e o trecho de uma pequena gravação, em seu Instagram.