Yasmin Brunet mostra os bastidores da participação no 'Na Cama com Pitanda' - Reprodução / Instagram

Yasmin Brunet mostra os bastidores da participação no 'Na Cama com Pitanda'Reprodução / Instagram

Publicado 18/06/2024 16:43 | Atualizado 18/06/2024 16:54

Rio - Yasmin Brunet publicou, no seu perfil do Instagram, os bastidores da sua participação no programa comandando por Giovanna Pitel e Fernanda Bande, "Na Cama com Pitanda". As três disputaram o prêmio do "Big Brother Brasil" na edição deste ano, o "BBB 24".



O programa, que é exibido de segunda-feira a sexta-feira no canal Multishow, estreou no dia 10 de junho e já recebeu diversos convidados, como Deborah Secco, Valentina Bandeira e Ed Gama. Com poucos dias no ar, a atração já chamou a atenção com um suposto climão entre as apresentadoras, que não se desgrudavam dentro da casa mais vigiada do país.