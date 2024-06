Ator inglês Ian McKellen - Reprodução

Publicado 18/06/2024 16:49 | Atualizado 18/06/2024 16:59

Rio - Ian McKellen, de 85 anos, veterano nas artes cênicas que deu vida tanto ao mago Gandalf quanto ao mutante Magneto, sofreu um acidente ao cair do palco durante apresentação da peça "Player Kings" no teatro Noel Coward Theatre de Londres, na Inglaterra, conforme divulgado pela imprensa britânica na terça-feira (18).

O artista perdeu o equilíbrio no meio de uma cena de batalha contra o Príncipe de Gales, na peça adaptada a partir da obra "Henrique IV" de Shakespeare. Quando as luzes da plateia acenderam, o ator gritou de dor e a equipe o socorreu, segundo testemunhas entrevistadas pelo Deadline.

"Espero mesmo que ele fique bem", declarou Sandro Trapani, um dos espectadores. "Pelo que vi, ele estava consciente porque pediu ajuda. A situação foi muito chocante". O porta-voz da produção disse que McKellen está bem e que os médicos preveem uma "recuperação rápida".

Ele também afirmou que as apresentações da terça-feira estão canceladas, com o retorno do ator ao palco já na quinta-feira. Além da fama mundial pelos papeis de destaque nos filmes de "Senhor dos Anéis" e "X-Men", Ian McKellen também é ativista do movimento LGBT+.