Neymar e Bruna Biancardi mostram primeiro passeio de bicicleta de Mavie - Reprodução / Instagram

Neymar e Bruna Biancardi mostram primeiro passeio de bicicleta de Mavie Reprodução / Instagram

Publicado 18/06/2024 15:13 | Atualizado 18/06/2024 15:13

Rio - Neymar compartilhou nesta terça-feira (18) um momento especial ao lado da filha, Mavie e de Bruna Biancardi. No Stories do Instagram, a influenciadora gravou o primeiro passeio de bicicleta da filha.

fotogaleria

No vídeo, o jogador aparece pedalando enquanto leva a pequena toda sorridente de carona. Já em outro momento, Mavie aparece dormindo na cadeira da bike. "Olha a volta dela. Capotou!", contou.Neymar está no Brasil de férias. Ele tem aproveitado o tempo com os amigos e com a família.