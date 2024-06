Pedro Sampaio curte show de David Guetta em Ibiza - Reprodução

Publicado 18/06/2024 21:51

Rio - Pedro Sampaio compartilhou em suas redes sociais, nesta terça-feira (18), que curtiu um show de David Guetta em Ibiza, na Espanha. Em seu story do Instagram, o dj brasileiro, que está fazendo uma turnê pela Europa, mostrou que cuidou da voz mesmo no evento e falou sobre o sonho de se apresentar no local.

"No show do David Guetta e cuidando da minha voz ao mesmo tempo. A eurotour é minha prioridade", afirmou Pedro ao publicar um vídeo fazendo nebulização enquanto curtia o evento. "Esse hotel se chama 'Ushuaia', em Ibiza. Os quartos são virados para o palco e toda semana passam os maiores djs do mundo aqui. O Guetta toca toda segunda, Calvin Harris toda terça", explicou.

Em seguida, Pedro falou sobre o sonho de também se apresentar no local. "Um dia serei eu! Acredito nisso! Imagina um dia de funk aqui. Tem público para isso! Tenho certeza que eles iriam se surpreender", ressaltou.