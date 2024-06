Pocah curte spa com o noivo - Reprodução

Publicado 18/06/2024 19:08

Rio - Pocah aproveitou para relaxar em um spa ao lado do noivo, Ronan Souza. Em seu Instagram, nesta segunda-feira (17), a cantora compartilhou um story com o amado em uma hidromassagem e revelou que eles não tiveram tempo para curtir o Dia dos Namorados, que aconteceu no dia 12 de junho.

"Trabalhamos tanto nos últimos dias que nem Dia dos Namorados conseguimos curtir. Mas a gente segue aqui firme e forte, não sei tão... (risos), sacanagem. Te amo, minha vida", escreveu na publicação. Pocah ainda mostrou que a filha Vitória também esteve no local e fez massagens, tranças e pintou as unhas.