Gabi Melim - Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2024 13:01

Rio - Gabi Melim se despediu oficialmente do trio musical que formou com seus irmãos, Rodrigo e Diogo, por meio de uma postagem nas redes sociais feita nesta sexta-feira (05).

Junto a eles, ela foi responsável por sucessos como 'Meu Abrigo' e 'Ouvi Dizer'. "É, 8 anos se passaram e quanta coisa a gente viveu. Eu sou muito feliz com tudo que construímos musicalmente, e muito orgulhosa da nossa trajetória ter sido tão honesta e musical", escreveu ela.

"Amo nosso trabalho e mais ainda ter nosso som como trilha da vida de vocês. Agradeço de verdade e do fundo do peito por tanto carinho que chega aqui. Fomos o artista pop MAIS TOCADO em 2023 nas rádios do BR e com TRÊS canções no TOP 10 das pop mais tocadas, nosso primeiro álbum ainda é o álbum pop com mais execuções no Spotify, Meu Abrigo é 5x diamante, foram 3 indicações ao Grammy Latino, mais de 400 shows, turnês em Portugal e nos EUA, são tantas conquistas... mas eu não falo só de sucesso comercial, falo do tanto que eu vi, que vivi e que aprendi", continuou.

"Escutei tantas vozes ecoando nossas composições, vi tantos olhos sorrindo pra nós, abracei tanta gente, e sou profundamente grata por cada experiência, foi um ciclo inesquecível. Esse foi nosso último show como banda, mas sigo respirando música e agora construindo uma nova etapa da minha vida que é meu novo disco. Obrigada do fundo do peito! Vocês fortalecem meus sonhos", concluiu.