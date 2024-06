Alcione posa com o selo comemorativo e o boneco dos Correios - Wallace Nogueira

Publicado 18/06/2024 14:43 | Atualizado 18/06/2024 14:54

Rio- A cantora Alcione, de 76 anos, foi homenageada pela diretoria dos Correios com o lançamento de um selo institucional para celebrar os seus 50 anos de carreira. A peça já está disponível na loja virtual e nas agências da estatal.

Em cerimônia realizada em Vitória (ES), na última sexta-feira (14), o presidente da empresa, Fabiano Silva dos Santos, exaltou a trajetória da maranhense. "Para nós é uma grande honra fazer parte das várias homenagens aos 50 anos de carreira de Alcione. Marrom é uma estrela reluzente, que canta o feminino, que exalta os sentimentos, que celebra as raízes negras e a cultura do morro. Representa o que temos de mais brasileiro".



Emocionada, a cantora agradeceu o presente. "Nunca imaginei me tornar um selo. Quando Deus nos envia para essa Terra, ele não nos manda a passeio. Portanto, por todas as coisas que aconteceram na minha vida, quero agradecer a tudo."



Alcione já gravou 42 álbuns. Ganhou 26 discos de ouro, 7 de platina e dois de platina duplos, tendo se apresentado em mais de 36 países. Recebeu o Grammy Latino em 2003 na categoria Melhor Álbum de Samba.



Em 2023 foi a grande homenageada do Prêmio da Música Brasileira. No último carnaval, virou tema do enredo da Estação Primeira de Mangueira.