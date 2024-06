Bianca Andrade e Blogueirinha - Reprodução / Instagram

Bianca Andrade e BlogueirinhaReprodução / Instagram

Publicado 18/06/2024 12:49

Rio - Bianca Andrade, ou Boca Rosa, participou na noite desta segunda-feira (17) do programa "De Frente com Blogueirinha" e entregou que as duas já ficaram em alguma "balada". A revelação aconteceu quando a maquiadora desconversou sobre a rivalidade com a influenciadora Mari Maria, que também tem uma marca de maquiagem.

"O seu público sabe que você é sapatão? E que você tem uma paixão por mim de muitos anos? E que a gente se beijou numa balada? Há muito tempo você me dá mole", soltou Bianca Andrade. A Blogueirinha se declarou bissexual, já Boca Rosa contou que é pansexual.

fotogaleria

No bate-papo, a entrevistada explicou como é a divisão da guarda do filho Cris, fruto de seu relacionamento com o Youtuber Fred. "É meio a meio. Uma semana comigo, uma semana com o pai. Se o pai viaja, ele fica mais comigo, se eu viajo, ele fica mais com o pai", comentou, acrescentando que o filho é calmo e a ajuda bastante.



A influenciadora contou que mantém uma amizade com Flay, mas não tão próximas. As duas participaram do "BBB 20". "Somos amigas, gosto muito dela, mas a gente é muito diferente. Ela tem a personalidade muito forte. Falei com ela tem umas três semanas. A gente se ama muito, mas a gente não se fala todo dia", afirmou Boca Rosa, que maquiou a Bloguerinha ao fim do programa.