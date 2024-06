Taís Araujo e Lázaro Ramos - Reprodução de vídeo

Taís Araujo e Lázaro RamosReprodução de vídeo

Publicado 18/06/2024 12:44

Rio - Lázaro Ramos deixou a mulher, Taís Araujo, em choque ao revelar o local mais "estranho" que fez sexo, durante a participação dos dois no "Surubaum", apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, no canal de Gioh, no YouTube. Em uma prévia da atração, que vai ao ar na noite desta terça-feira, o ator revelou que já transou em um ponto de ônibus.

fotogaleria

"Qual foi o lugar mais estranho que vocês já fizeram (sexo)?", perguntou Bruno. Lázaro, então, responde: "No ponto de ônibus". E Taís se surpreendeu com a declaração. "No ponto de ônibus? Que legal! Como assim? Não foi comigo. A ponto de não conseguir segurar, tava bom o negócio", avaliou.



O ator, então, deu mais detalhes da situação. "Não é conseguir segurar. É porque não tinha onde fazer. Era noite, já não tinha mais transporte. Lá na Bahia tem uma coisa chamada 'pernoitão', que é um ônibus que só passa às três da manhã".