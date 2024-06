Ed Motta pede desculpas por chamar de ’burro’ quem ouve hip-hop - Reprodução / Instagram

Ed Motta pede desculpas por chamar de ’burro’ quem ouve hip-hopReprodução / Instagram

Publicado 18/06/2024 10:36 | Atualizado 18/06/2024 10:44

A declaração de Ed Motta, feita na quinta-feira (13), repercutiu nas redes, onde recebeu diversas críticas de internautas. "Quem ouve Ed Motta é burro", disse um. "Essa fala do Ed Motta é uma das coisas mais preconceituosas que já ouvi de um músico, ainda mais sendo negro como ele é. O Ed Motta não vem de onde a gente vem, logo ele se sente numa posição superior", comentou um usuário do X, antigo Twitter. Alguns artistas do gênero tambêm se pronunciaram . "Como DJ e produtor musical, uso muitos elementos do hip-hop e, com certeza, é muito triste ver brasileiros desqualificando o som do gueto. Na maioria das vezes, usamos o funk, o hip-hop, o rap e o trap, para desabafar sobre nossas vivências na favela e/ou nas periferias. Mais do que um som, são uma forma de expressão", começa o DJ Gabriel do Borel.Outra artista que também rebateu o comentário foi Leci Brandão , de 79 anos. "Quem ouve hip-hop não é burro', 'ouvir e fazer hip-hop é resistência'; e 'quem ataca hip-hop é elitista'", foram algumas das mensagens postadas pela sambista.