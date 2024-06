Cantor Marlon Nicolas lança novo single nesta terça-feira (18) - Reprodução / Instagram

Rio - Em celebração ao Dia Mundial do Orgulho Autista, Marlon Nicolas, cantor e compositor autista, lançou, nesta terça-feira (18), intitulado "Coração Azul". O músico, natural de Roraima, comentou em uma publicação no Instagram que o objetivo é transmitir a mensagem de que pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem alcançar seus sonhos, independentemente de suas limitações.

Ainda na publicação, Marlon revelou como descobriu o autismo e de que maneira vem lidando até hoje. "Com nove anos fui diagnosticado com TEA, além de déficit de atenção. Desde então eu tenho lidado com isso todos os dias. Antes me incomodava de um tal um jeito que eu não saber prestar atenção nas explicações de outras pessoas, isso vinho piorando quando eu estava na escola", relatou.

O cantor continuou falando sobre os desafios na escola. "O TDAH foi me atrapalhando nos meus dias de ensino médio, e em vários aspectos. Desde pequeno sempre fui acompanhado por profissionais de terapia e fisioterapia, mas isso não é a única coisa que me conforta. A música é que tem me ajudado bastante, e os meus pais me deram muito apoio, me levaram para o estúdio, conversam sobre música e os artistas comigo. Eu fui me fortalecendo e nunca pensei em desistir", desabafou.



Aos 15 anos, Marlon compôs sua primeira música em parceria com o professor e produtor Pablo Ferreira, que o acompanha até hoje. "Além dos meus pais, que investem tempo, dinheiro e amor em minha música e em meus sonhos, o Pablo está comigo desde o início dessa jornada. Muitas vezes, tenho dificuldade para concluir as letras e, nesse momento, recebo a ajuda dele para finalizá-las e ajustá-las. Somos parceiros de composição", explica.

Segundo o músico, ele compôs a faixa durante uma conferência sobre autismo em sua terra natal. "Fiz em um dia e, em seguida, mostrei para o meu produtor para ajustarmos e finalizarmos a composição. Já a produção levou praticamente uns três meses por conta das agendas de shows e porque nosso objetivo sempre foi dar o nosso melhor”, observa.



Nas redes socias, internautas prestaram seu carinho ao cantor. "Você é de um talento que impressiona, admiro o artista que você está se tornando em cada passo, e a consciência social que você tem do papel da música no ato da comunicação, só admiro mais e mais você que esse exemplo se multiplique, sou fã da técnica e do ser humano", "Muito sucesso meu amado, estou na torcida por você" e "Orgulho" foram alguns dos elogios recebidos.