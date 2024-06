Bianca Andrade faz maquiagem da cantora Anitta na Argentina - Reprodução / Instagram

Publicado 17/06/2024 10:32 | Atualizado 17/06/2024 10:35

Rio - Bianca Andrade prestigiou Anitta em sua turnê internacional, neste domingo (16), pela Argentina. A empresária e influenciadora foi convidada para maquiar a cantora e ver o show.

"Não sei como explicar, mas eu maquiei a Anitta para a nova turnê com novos produtos da minha marca, mas senhor, segura a minha base na cara dessa cantora até o final, pelo amor de Deus", brincou Bianca em postagem nas redes sociais.

A empresária se esbaldou num camarote durante a apresentação. Logo depois foi para lateral do palco esperar a amiga. "Amor, vocês não estão entendendo o que essa mulher pula e dança nesse show, senhor. Estou esperando ela finalizar a última música e ver como a make vai sair desse palco", completou Bianca.

A influenciadora vai relançar sua empresa de maquiagem no dia 25 de junho. Bianca havia decidido encerrar a parceria que tinha no ano passado, com outros sócios, para trabalhar de forma independente.