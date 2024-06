Kayky Brito volta a correr nove meses após acidente - Reprodução / Instagram

Kayky Brito volta a correr nove meses após acidenteReprodução / Instagram

Publicado 17/06/2024 15:07

Rio - Kayky Brito compartilhou com seus seguidores do Instagram, nesta segunda-feira (17), que superou mais um obstáculo após o grave acidente que sofreu no Rio em setembro de 2023. O ator contou que voltou a correr e que está feliz com a conquista.

"Hoje voltei a correr. Coisas boas quando a gente compartilha fica melhor ainda. Então quando voltei a atuar, nadar e pedalar, to compartilhando com vocês. Cá estou eu, antes de tudo obrigado, amo vocês, obrigada pelo carinho de sempre", iniciou.



No relato, ele contou que iniciou o treino sentiu dores no quadril e na lombar, mas logo deu um jeito de amenizar. "Comecei pelo chão na corrida, senti um pouco o quadril, senti a lombar, e aí pensei: 'nossa vai ser assim o tempo todo', e foi! Foi assim o tempo todo. Mas aí vim em direção a areia, quando comecei na areia, amenizou, para não dizer que parou, mas amenizou bastante. Fiquei mais feliz", completou.



Nos comentários do vídeo, a irmã de Kayky, a atriz Sthefany Brito, se emocionou. "E eu aqui emocionada… Te amo, te admiro!", disse.

