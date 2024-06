Shantal reflete sobre rede de apoio na maternidade - Reprodução

Shantal reflete sobre rede de apoio na maternidadeReprodução

Publicado 24/06/2024 17:08

Rio - Após dar à luz seu terceiro filho , Shantal refletiu, nesta segunda-feira (24), sobre a importância da rede de apoio na maternidade. Em seu Instagram, a influenciadora ainda pontuou sobre as diferenças na experiência de ser mãe pela terceira vez.

fotogaleria

Ao publicar um vídeo em que dizia: "Não adianta o tamanho da rede de apoio, somente a sua vida mudou", Shantal destacou: "Essa frase é um viral do TikTok, mas eu tenho ressalvas. Sim, a minha vida foi a que mais mudou, mas a vida da minha família também mudou, e vejo os sacrifícios deles para me acolher neste momento. Sim, as vezes a maternidade é solitária para a mãe e no primeiro filho isso é um choque, mas agora no meu terceiro eu enxergo isso como um privilégio. Que privilegio ser mãe e ser a única que pode resolver algumas coisas. Que privilégio ser o grande porto seguro dos meus maiores amores".

Em seguida, ela falou sobre os processos da maternidade. "Eu fico brincando que estou ate meio tóxica porque estou achando tudo lindo, ate mesmo com os peitos doendo eu amamento feliz, porque vejam só, eu posso amamentar meu bebe, isso não é um privilegio? Estou muito grata por tudo isso", ressaltou. A influenciadora é mãe de Filippo, de 5 anos, Domenica, de 2, e do recém-nascido, Giuseppe.

Confira: