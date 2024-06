Arthur Aguiar e o filho Caçula Gabriel - Reprodução / Instagram

Arthur Aguiar e o filho Caçula GabrielReprodução / Instagram

Publicado 24/06/2024 16:45

Rio - Arthur Aguiar compartilhou uma mensagem de bom dia em uma foto com o filho caçula, Gabriel, nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (24). Na imagem, ele aparece com o bebê no colo, que esbanja todo o seu sorriso e alegria.

Gabriel tem três meses e é fruto do relacionamento do artista com Jhenny Santucci, com quem é casado. Vale lembrar que ele também tem uma filha, Sofia, do casamento com Maíra Cardi.

Arthur é cantor e ator. Foi o vencedor do "BBB 22" e atuou em diversas novelas como, "Malhação" (2009) e "O Outro Lado do Paraíso" (2018).

fotogaleria