Publicado 24/06/2024 11:18

Rio - Simony completa 48 anos no dia 1º de julho, mas os presentes de aniversário já começaram a chegar. A cantora contou aos fãs que foi surpreendida com um carro de luxo, avaliado em cerca de R$ 730 mil, mas não sabe quem enviou o 'mimo'. A artista posou para uma foto sentada em cima do veículo, contudo informou que se não descobrir quem deu o 'agrado' vai devolver.

"Meu aniversário tá chegando, estou acostumada a receber flores. Agora carro? Nunca recebi. Ainda mais anônimo. Se até amanhã não se manifestar eu vou devolver. A portaria ligou e disse entrega de um presente, eu liberei. Chegou o carro em um guincho", escreveu ela na legenda.

Mãe de Ryan, de 22 anos, de Aysha, de 20, de Pyetra, de 17, e de Anthony, de dez, Simony enfrentou um câncer no intestino e passou por um processo intenso de quimioterapia entre agosto de 2022 e julho de 2023. Atualmente, ela segue um protocolo de sessões de imunoterapia.