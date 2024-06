Regiane Alves e a mãe Maria Aparecida Alves Lima - Reprodução / Instagram

Regiane Alves e a mãe Maria Aparecida Alves LimaReprodução / Instagram

Publicado 24/06/2024 12:53

Rio - Regiane Alves, de 45 anos, compartilhou uma homenagem para sua mãe, que faz aniversário nesta segunda-feira (24). "Dia de mi madre, saúde, saúde e saúde dona Maria, para você continuar de lá para cá sem parar. Feliz aniversário, love you", escreveu a atriz, em uma publicação no seu perfil no Instagram.



A artista, que atuou em diversas novelas da TV Globo, como "Mulheres Apaixonadas" e, recentemente, "Vai na Fé", publicou uma sequência de fotos com momentos em família, incluindo a matriarca, o pai e seus filhos.

Logo após a publicação, seguidores fizeram diversos comentários desejando felicidades à mãe da atriz. "Saúde, amor e felicidades, dona Maria", escreveu uma internauta. "Feliz idade nova pra sua mamãe", comentou outra.