Fernanda Nobre e o marido, José Roberto JardimReprodução do Instagram

Publicado 24/06/2024 10:41

Rio - Fernanda Nobre celebrou o aniversário do marido, José Roberto Jardim, através de uma publicação feita no Instagram, nesta segunda-feira (24). A atriz compartilhou uma foto do diretor, com quem mantém uma relação aberta, e se declarou para ele. Os dois estão juntos há mais de dez anos.

"Hoje é seu aniversário e quero gritar o quanto sou grata pela sua chegada no mundo. No meu mundo. Você me emociona. Às vezes distraída, choro de felicidade. Acontece. Você me acorda para emoções. Você é a pessoa que mais admiro no mundo. Sua inteligência, sensibilidade, humor, delicadeza e sua existência artística", começou a artista.

"Obrigada por você ser exatamente como você é. Você é minha paixão avassaladora, meu tesão, minha razão e loucura. Tanta coisa somos e tanta coisa ainda seremos. Amo você e tudo que você me faz querer ser, me redescobrir, me reinventar. Com você, a vida faz muito mais sentido. Saiba disso. Saiba e sinta. Te dizer que te amo não é suficiente, nunca será. Feliz vida, meu amor", concluiu Fernanda.

José Roberto Jardim comentou a homenagem. "Como não começar o dia de meu nascimento emocionado com você, por você, em você? Fernanda, você faz dos meus dias neste mundo algo único e indescritível, algo que só se vivendo para sentir e entender, uma vez que isso, que chamam Amor, habita os limites entre a epiderme e a alma. Te amo à exasperação, amor meu… e que eu possa ter muitos e muitos mais aniversários vividos ao seu lado".