Bruna Griphao mostra fotos de viagem a Paraty - Reprodução do Instagram

Bruna Griphao mostra fotos de viagem a ParatyReprodução do Instagram

Publicado 24/06/2024 09:10

Rio - Bruna Griphao, de 25 anos, fez a temperatura subir, neste domingo (23), ao compartilhar, no Instagram, fotos de sua viagem a Paraty com as amigas - entre elas a cantora Pocah. A atriz e ex-BBB exibiu o corpo sarado e o bumbum redondinho ao posar de biquíni fio-dental durante alguns momentos de lazer. "Dias perfeitos", escreveu a artista na legenda.

fotogaleria

Como era de se esperar, ela recebeu uma chuva de elogios dos famosos nos comentários. "Gata gostosa", disse Larissa Santos. "Maravilhosa", reagiu Pocah. "Que raba", afirmou Mariana Goldfarb. "Tu é muito gostosa, né", opinou Marvvila.