Klara Castanho pega sol em praia da EspanhaReprodução do Instagram

Publicado 24/06/2024 10:15

Rio - Depois de participar do quadro "Dança dos Famosos", Klara Castanho curte uns dias de férias na Espanha. A atriz mostrou aos fãs um passeio a Samil Beach, em Vigo, e exibiu as curvas ao posar de biquíni nas areias da praia. Nas imagens, publicadas no Instagram, nesta segunda-feira (24), ela ainda surge toda sorridente enquanto pega um solzinho.

Amiga de Klara, Maisa Silva, nova contratada da TV Globo, reagiu a postagem. "Guapa". Os fãs da artista também não economizaram nos elogios. "Como pode ser tão linda", disse um. "Sempre bela", comentou outro. "Corpinho de boneca", opinou uma terceira pessoa.

Antes da Espanha, Klara esteve em Portugal, na companhia de algumas amigas.