Eliana mostra bastidores de último programa no SBTReprodução do Instagram

Publicado 24/06/2024 07:44

Rio - Eliana mostrou os bastidores de seu último programa no SBT, no Instagram, neste domingo (23). A apresentadora disse que sentia feliz e citou algumas transformações em sua vida depois de 15 anos de trabalho na emissora. Ela ainda comentou que está pronta para 'novos desafios'.

"Eu sinto amor por todos os lados aqui. É o último dia, mas é o último dia feliz também...E eu amo chegar no SBT, acho lindo aqui. O Silvio Santos uma vida inteira tomou um baita cuidado com o jardim. Hoje eu cheguei para celebrar todos esses anos de trabalho e dedicação como comunicadora", afirmou.

"Foram centenas de programas com música, diversão, vendo belezas renovadas, pessoas vivendo seus dias de sorte e colaborando com tantas histórias transformadas. Inclusive, a minha. Por conta dessas experiências profissionais e pessoais, hoje posso dizer que sou uma pessoa muito melhor. Mais forte, empática e acolhedora. Cresci, amadureci e sinto que estou pronta para novos desafios, novas formas de me comunicar e ser feliz", continuou.

"E assim será. Comigo levarei para sempre as boas memórias de tudo o que eu construí. Obrigada, SBT", concluiu ela no vídeo. Na legenda, Eliana escreveu: "Obrigada meu Deus, mais uma linda etapa de vida profissional concluída com amor".

Nos comentários, alguns amigos da apresentadora enviaram mensagens positivas. "Parabéns pela linda trajetória e muito sucesso no que você for se dedicar, daqui pra frente! Você merece", afirmou Silvia Poppovic. "Parabéns por tudo , lindona! Que venham os próximos capítulos!", disse Fabiana Scaranzi. "Amada", declarou Beth Goulart. "Você é uma mulher iluminada. Uma profissional ímpar , tenho muito orgulho de estar e ter aprendido muito com você", frisou Junior Mendes.