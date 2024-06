Lucas Lima publica foto em homenagem ao aniversário do filho - Reprodução / Instagram

Lucas Lima publica foto em homenagem ao aniversário do filhoReprodução / Instagram

Publicado 24/06/2024 09:49

Rio - Lucas Lima, de 41 anos, fez uma homenagem ao filho, Theo, que completa 10 anos nesta segunda-feira (24). Em uma publicação no Instagram, o músico compartilhou uma foto ao lado do filho e escreveu sobre a responsabilidade de educar uma criança, elogiando ainda Sandy pela "parceria".



"A responsabilidade de ajudar a guiar a alma mais linda que eu já conheci é ao mesmo tempo apavorante e inspiradora. Porque, quem tem filho, sabe que a gente pode criar, educar, opinar, conduzir, influenciar muita coisa… mas tem coisas que vem deles, que são lá do fundinho e que são intocáveis. Talvez seja essa partezinha intangível que a gente chama de alma", escreveu.