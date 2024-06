Marcos Mion comemora aniversário do filho mais velho, Romeu, com festa intimista - Reprodução / Instagram

Marcos Mion comemora aniversário do filho mais velho, Romeu, com festa intimista

Publicado 23/06/2024 18:57 | Atualizado 23/06/2024 19:01

Rio - Romeo, filho mais velho de Marcos Mion e Suzana Gullo, completou 19 anos e ganhou uma festa intimista, neste domingo (23). Nas redes sociais, o apresentador mostrou detalhes da comemoração em família que teve música ao vivo e muita dança. Além disso, Mion e sua mulher se declararam ao jovem, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

"Hoje o Romeozão faz 19 anos. Isso não é maluco? Há 19 anos atrás eu virei homem e comecei a entender quais são os valores da vida, o porque estamos aqui e o que vale a pena a gente lutar. Entender que se a gente não luta pela família, a gente não luta por casa. Quem me ensinou isso não foi nenhum livro, guru, sábios ou coaches. Quem me ensinou foi um bebe que chegou a enfrentar muitas dificuldades, mas tinha garra de viver e nasceu prematuro." disse Mion.Suzana não deixou de homenagear o filho. "19 anos do maior amor que já senti nessa vida. Meu filho Romeo, você me ensinou a ser uma pessoa melhor, sinto um orgulho enorme de ser a sua mãe ! Que Deus te abençoe meu amor, que você continue sendo essa luz nas nossas vidas. Te amo muito! Mamãe", escreveu na legenda sobre o jovem diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, escreveu ela, em uma publicação recheada de fotos deles juntos.Além de Romeu, o casal também são pais de Donatella, 15, e Stefano, 14.