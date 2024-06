Iza tem desejo de grávida e Yuri Lima atende pedido: Missão dada é missão cumprida - Reprodução / Instagram

Publicado 23/06/2024 14:47 | Atualizado 23/06/2024 14:48

Rio - Desejo de grávida! A cantora Iza compartilhou nos stories do Instagram, na noite deste sábado (22), um vídeo do seu namorado, o jogador de futebol Yuri Lima, trazendo para o carro duas sacolas de comida. Ela disse que ele estava "respeitando o desejo de uma mulher grávida".

"Isso é um papai de respeito", enalteceu a artista. "Missão dada é missão cumprida", brincou Yuri enquanto abria a porta do veículo para guardar as compras.

Em seguida, a artista também mostrou o namorado cuidando do inchaço de suas pernas, enquanto utilizava uma bota pneumática para ajudar na circulação sanguínea.

A cantora está no quinto mês da gestação da primeira filha , que se chamará Nala, fruto do seu relacionamento com Yuri. O casal assumiu o namoro em janeiro do ano passado.